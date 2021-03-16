İstanbul Oyuncak Fuarı açıldı - Son Dakika

İstanbul Oyuncak Fuarı açıldı

16.03.2021 16:27
İstanbul Oyuncak Fuarı açıldı, System.String[]

Oyuncak sektörünün bu yıl Avrasya'daki ilk yüz yüze uluslararası fuarı olan İstanbul Oyuncak Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Oyuncak sektörünün bu yıl Avrasya'daki ilk yüz yüze uluslararası fuarı olan İstanbul Oyuncak Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, 4 gün sürecek fuara, 5 ülkeden 131 marka ile 92 firma ve firma temsilciliği katılıyor. Fuara, Türkiye ve 78 ülkeden 4 binden fazla ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Oyuncakçılar Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 8 bin 700 metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. İhtisas fuarı olması nedeniyle perakende satışın yapılmadığı İstanbul Oyuncak Fuarı'na, 15 yaş altı ziyaretçiler kabul edilmiyor.

İstanbul Oyuncak Fuarı'nı gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler; bebek oyuncakları ve araçları, arabalar, peluş oyuncaklar, model oyuncaklar, elektronik oyuncaklar, teknik oyuncaklar, ahşap ve naturel oyuncaklar ve promosyon oyuncaklardaki en son modelleri ve tasarımları görebiliyor.

Fuarda, çocukların dünyasına hitap eden festival ve parti malzemelerinden okul araç gereçlerine, zeka geliştirici oyunlardan spor ve outdoor ürünlerine, hobi malzemelerinden lisanslı ürünlere kadar birçok ürün sergileniyor.

"Fuara olan ilgi ilk günden belli oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüyap Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, "Fuar öncesinde Türkiye ve 78 ülkeden 4 binden fazla ziyaretçi online davetiye aldı. Fuara olan ilgi ilk günden belli oluyor. Tüm sağlık önemlerini aldığımız fuarımızın sektörün paydaşlarını güvenli bir ticaret platformunda bir araya getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

OYDER Başkanı Esin Yürür de İstanbul Oyuncak Fuarı'nın sektör için çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu yıl fuarda yerli üreticilerimizin sayısının önemli derecede arttığını ve ürün çeşitlerini genişlettiklerini görüyoruz. Sektörümüz, geride kalan bir yılı boşuna geçirmedi. Herkesin elinden geleni yaptığını görüyoruz. Pandemi koşullarında sağlığımız için her türlü tedbirin alındığını memnuniyetle görüyoruz. Kendimizi korumalıyız ama işimizi de yapmak zorundayız. Görünen o ki 2021 sonuna kadar bu koşullarda yaşayacağız. Koşullara uyum sağlamak durumundayız. Fuarlar, iş yapma platformu olmalarının yanı sıra sosyalleşmek için de fırsatlar sunuyor. Sektör olarak bir araya geldiğimiz için mutluyuz."

Fuar, 19 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul, Kongre, Tüyap, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Oyuncak Fuarı açıldı - Son Dakika Ekonomi


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