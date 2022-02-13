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İSTANBUL-OYUNCU CEMİL ÖZBAYER HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

İSTANBUL-OYUNCU CEMİL ÖZBAYER HAYATINI KAYBETTİ

13.02.2022 13:37
İSTANBUL-OYUNCU CEMİL ÖZBAYER HAYATINI KAYBETTİ

DEVLET Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti.

DEVLET Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Cemil Özbayer, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro oyunlarında yönetmenlik yapan, televizyon dizilerinin yanı sıra Hacı Bayram Veli ve Berlin Kaplanı sinema filmlerinde aldığı rollerle de tanığımız, Devlet Tiyatroları emekli oyuncusu Cemil Özbayer hayatını kaybetti.  67 yaşında hayatını kaybeden Özbayer için DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, mesaj yayımladı. Kurt mesajında, " "Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer'in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

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Devlet Tiyatroları, İstanbul, Tiyatro, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-OYUNCU CEMİL ÖZBAYER HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


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