(İSTANBUL - Özel) Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı açılış için gün sayıyor - Son Dakika

(İSTANBUL - Özel) Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı açılış için gün sayıyor

(İSTANBUL - Özel) Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı açılış için gün sayıyor Çalışmalar havadan görüntülendi Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay çökme meydana gelen Kumpirciler Sokağı yapılan çalışmalar ve düzenlemelerin ardından yeniden açılacak.

(İSTANBUL - Özel) Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı açılış için gün sayıyor

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Çalışmalar havadan görüntülendi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta geçtiğimiz ay çökme meydana gelen Kumpirciler Sokağı yapılan çalışmalar ve düzenlemelerin ardından yeniden açılacak. Önümüzdeki haftalarda faaliyete geçeceği öğrenilen sokakta son hazırlıklar yapılırken, çalışmalar havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz ay Beşiktaş'ta bulunan Kumpirciler Sokağı olarak bilinen yerde çökme meydana gelmiş, bir kişinin hafif yaralandığı olayın ardından sokakta onarım ve iyileştirme çalışmalarına başlanmıştı. Aradan geçen zamanda sokaktaki fizibilite çalışmaları tamamlandı. Çökmenin ardından kullanılamayacak hale gelen iş yerleri de yeniden inşa edildi. Belediye ekiplerince yapımı tamamlanan kumpir dükkanlarının yeni hali ise dikkat çekti. Önceden dağınık bir halde olan dükkanların daha düzenli, şık bir görünüme kavuştuğu ve ahşaptan yapıldığı görüldü.

"Dükkanları bir hafta on gün içerisinde açmayı planlıyoruz"

Kumpir dükkanlarından birinin sahibi olan Mert Adım, "Haziran'ın il haftasında tatsız bir olay yaşandı, Ortaköy'de yol çökmesi meydana geldi. Pandemi sürecinden sonra yavaş yavaş normale alışmışken, kendimizi regüle ederken böyle bir sorunla karşılaştık. Zaten bu cadde Dereboyu Caddesi'nin devamı olduğu için böyle tatsız bir olay yaşandı. Hemen ardından devreye giren Beşiktaş Belediyesi, ilk andan itibaren süreci hızlı bir şekilde yönlendirdi. O günden bu yana tadilattayız, hazırlıklarımız devam ediyor. Dükkanlar bitme aşamasında. Sürecin sonuna geldik, dükkanları bir hafta on gün içerisinde açmayı planlıyoruz. Dükkanlar daha modern, daha şık bir görüntüye sahip oldu. Bununla birlikte meydan da açıldı ve daha büyük bir meydana kavuştuk. Böyle daha iyi oldu" dedi.

Öte yandan, çökmenin ardından onarım ve iyileştirme çalışmalarının başladığı Kumpirciler Sokağı'nın son hali havadan görüntülendi.

(YEŞ- ÖY-EG-

Beşiktaş, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel (İSTANBUL - Özel) Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı açılış için gün sayıyor - Son Dakika
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