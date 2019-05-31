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İSTANBUL - (ÖZEL) - DÖVDÜĞÜ KADINI OTOMOBİLDEN ATTI

1 saat önce

Sultangazi'de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı.

İSTANBUL - (ÖZEL) - DÖVDÜĞÜ KADINI OTOMOBİLDEN ATTI, System.String[]

Sultangazi'de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı. Otomobile tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 
Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin içindeki kadın ile sürücü arasında kavga çıktı.Sürücü, yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden  attı. Yere düştükten sonra otomobile tutunan genç kadın, metrelerce sürüklendi. Dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar, genç kadının yardımına koştu. Kadını darp ederek otomobilden atan sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç, çevredekilerin yardım teklifini kabul etmedi. Nişanlısı olduğu belirttiği kişiden şikayetçi de olmayan kadının taksiyle uzaklaştığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Kapısı açık halde ilerleyen otomobil
-Sürücünün genç kadını yumruklaması
-Kapısı açık otomobilden dışarı atması
-Kadının otomobile tutunarak sürüklenmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olay yerinden görüntü
-Görgü tanığı ile röp.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:20 Kaynak: DHA
kavga, İstanbul, Sultangazi, Güncel
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