İSTANBUL- (ÖZEL) ESENYURT'TA KAÇAK GÖÇMEN DENETİMİ: 93 GÖZALTI

ESENYURT'ta Yabancılar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen yabancı uyruklu 93 kişi gözaltına alındı.İstanbul Yabancılar Şube Müdürlüğü, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. 3 saat süren denetimlerde şüphelilerin GBT sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Üzerlerinde sahte kimlik ve sahte pasaportlar bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 93 kişi gözaltına alındı. Yabancılar Şube Müdürlüğü'nün Pendik'te bulunan merkezine götürülen bu kişiler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Yapılan denetimler

-Polis ekiplerinin üst araması yapması

-Kaçak göçmenlerin otobüslere bindirilmeleri

-Genel ve detaylar görüntüler.



- İstanbul