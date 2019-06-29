İSTANBUL - (ÖZEL) GASPÇININ ELİNDEKİ POMPALI TÜFEĞİ ALDI

SULTANGAZİ'de, biri pompalı tüfekli 2 kişi, evine doğru yürüyen Suriye uyruklu kişinin önünü keserek durdurdu. Pompalı tüfek zoruyla telefonu gasp edilen Suriyeli genç, gaspçıların elindeki silahı alarak, koşarak kaçmaya başladı. Gaspçılarla, genç arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda gaspçılardan biri genci arkasından tutarak yere düşürdü. Pompalı tüfeği alan gaspçı, koşarak arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan iki gaspçı ise olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KOVALAMACA

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkan Suriyeli bir genç, evine doğru yürümeye başladı. Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı üzerinde bulunan boş bir arazide önü biri pompalı tüfekli yüzü maskeli iki kişi tarafından kesildi. Suriyeli gencin parasını ve cep telefonunu isteyen gaspçılar, gencin direnmesi üzerine pompalı tüfeği gence doğrulttu. Silah zoruyla gencin üzerinde bulunan telefonu alan gaspçılar, olay yerinden kaçmak istedi. Suriyeli genç, bir anlık dalgınlıktan yararlanarak gaspçının elindeki pompalı tüfeği aldı. Koşarak kaçmaya başlayan genç ile iki gaspçı arasında kovalamaca yaşandı.

ARKASINDAN TUTARAK YERE DÜŞÜRDÜ

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen kovalamaca, Esentepe Mahallesi 2849 sokakta sona erdi. Gaspçılardan biri, Suriyeli gence yetişti. Arkasından tutarak yere düşürdü. Elindeki pompalı tüfekle birlikte yere düşen genç, ayağından hafif şekilde yaralandı. Gaspçı ise, yere düşen pompalı tüfeği alarak, olayın yaşandığı boş araziye doğru kaçtı. Arkadaşıyla beraber izini kaybettirdi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YÜZÜNDEKİ MASKEYİ YARIYA KADAR AÇINCA YAKAYI ELE VERDİ

Çevredeki vatandaşlar Suriyeli gencin yardımına koştu. Bilgilendirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, bilgisine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Suriyeli genç ile gaspçılar arasında yaşanan kovalamaca da, yere düşen pompalı tüfeği alarak kaçan gaspçının kimliğini tespit etti. Kovalamaca sırasında yüzündeki maskeyi yarıya kadar açan gaspçının kimliğinin tespit edilmesinden sonra saklandığı yeri de tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Bir akrabasına ait bir evde saklandığı tespit edilen gaspçı diğer arkadaşıyla birlikte polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyon sırasında suç aleti pompalı tüfek ve gasp ettikleri cep telefonu da ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Kovalamacadan görüntü

-Gaspçının genci düşürmesi

-Silahı alması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Yaralı genç

-Detaşlar



- İstanbul