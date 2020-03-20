İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ - Son Dakika

İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

6 saat önce

*İstanbul Halk Ulaşım Başkanı Naci Yağız,*"Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı öncülüğü ile başlayan dezenfektan üretimi ile Gürpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bizler için bu dezenfektanları üretti"Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, Koronavirüs önlemleri kapsamında...

İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ, System.String[]

*İstanbul Halk Ulaşım Başkanı Naci Yağız,

*"Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı öncülüğü ile başlayan dezenfektan üretimi ile Gürpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bizler için bu dezenfektanları üretti"

Haber-Kamera: Müge YARIMBATMAN-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Özel Halk Otobüsleri günde 10 kez dezenfekte ediliyor. Ayrıca otobüslere yolcular için el dezenfektanları da konuldu ve yolcu yoğunluğunun azalması için sefer sayıları arttırıldı. Sağlık çalışanları için ise ücretsiz ulaşım uygulaması başlatıldı.

"2 SAAT ARALIKLARLA DEZENFEKTE UYGULAMASI YAPACAĞIZ"

İstanbul'da toplu ulaşım kullananlar için koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Halk Ulaşım'a bağlı İstanbul Özel Halk Otobüsleri, günde 10 kere şoförler tarafından dezenfekte edilmeye başladı. Her otobüse yolcular için el dezenfektanı konulurken, yolcu yoğunluğunun azaltılması için sefer sayılarının arttırılacağı öğrenildi. Sağlık çalışanları için de ücretsiz ulaşım uygulaması başlatıldı. Konu hakkında basın açıklamasında bulunan İstanbul Halk Ulaşım Başkanı Naci Yağız, "Hedefimiz steril seyahat imkanı sunmaktı ve bunu başardık. Araçlarımız hastane ortamı kadar steril hale getirildi. Yapılan bu çalışma ile hem şoförlerimiz hem de yolcularımız otobüs kaynaklı virüslerden tamamen korunacaktır. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı öncülüğü ile başlayan dezenfektan üretimi ile Gürpınar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bizler için bu dezenfektanları üretti. İstanbul'da ki 454 araçlık filomuz ile başlangıçta 5 buçuk ton dezenfektan alımı sağladık. Bunlar tüm araçlarımıza dağıtıldı. Ayrıca dezenfeksiyon cihazlarımız ile hem yolcularımız binişte ellerini temizleyecek hem de araçlarımız her servis başlangıcında şoförlerimiz tarafından dezenfekte edilecek. Ayrıca mobil dezenfekte ekiplerimiz ile il ve ilçe belediyelerimiz de gün içerisinde dezenfekte yapacaklar" diye konuştu.

Kullandığımız dezenfektanın 48 saat etkinliği olduğunu belirten Yağız, "Günde minimum 10 kez dezenfekte uygulaması her bir aracımıza yapacağız. Ayrıca yolcularımız da sunduğumuz el dezenfektanları ile araç içerisine virüs taşınması engellenecek. Dediğim gibi bu araçlar artık gerçekten steril. Mikrop, virüs, bakteri hiçbir şekilde araçlarımızda bulunamaz. Hastane titizliğinde toplu ulaşım hizmeti ile yolcularımızı bu süreçte koruyacağız. Sefer artırımları ile yolcu yoğunluğumuzu azaltıyor ve sterilizasyon çalışmalarımız ile riski en aza indiriyoruz. Bu süreci el birliği ile atlatacağız" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ÜCRETSİZ TAŞIYORUZ"

Yağız ayrıca sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım uygulamasına geçtiklerini de belirterek, "Yolcularımız aracımıza ayağını attığı andan itibaren el dezenfektanını kullanabilir. Biz yolcularımızın güvenliği için hijyen uygulamalarına başladık. Birinci aşamada el dezenfektanı ile birlikte başlıyor. Sonrasında araç içerisinde her şoförümüz yaptığımız dezenfekte uygulaması ile bütün otobüsü dezenfekte ediyor. Günde 10 kere şoförlerimiz bir pompayla aracı dezenfekte edecek. Onun dışında merkez duraklarımızda da dezenfekte işlemi yapılacak. Sağlık çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Biz de onlar için bir jest yaptık, onları ücretsiz taşıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Dezenfekte işlemi

-Naci Yağız'ın basın açıklaması

-Dezenfekte işlemi uygulaması

-Naci Yağız ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:23 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi         
15:22
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti         
14:12
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için Sağlık Bakanı Koca, sağlıkçılar için "3 gün alkışlayalım" çağrısı yaptı         
22:37
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti         
22:05
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı         
21:27
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 18:46:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ'NDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]