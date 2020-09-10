İstanbul Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık: "Normal zamanda 2 buçuk 5 milyon İstanbulluya... - Son Dakika

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık: "Normal zamanda 2 buçuk 5 milyon İstanbulluya...

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık: "Normal zamanda 2 buçuk 5 milyon İstanbulluya hizmet ederken, pandemi nedeniyle günlük 9 yüz bin kişi taşıyoruz" "Gelir gider döngüsü acı bir tablo, ertelenen ödemelerimiz yaklaştı, yetkililerden yardım bekliyoruz" İstanbul Özel Halk...

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık: "Normal zamanda 2 buçuk 5 milyon İstanbulluya hizmet ederken, pandemi nedeniyle günlük 9 yüz bin kişi taşıyoruz"

"Gelir gider döngüsü acı bir tablo, ertelenen ödemelerimiz yaklaştı, yetkililerden yardım bekliyoruz"

İSTANBUL - İstanbul Özel Halk Otobüsleri Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, korona virüsüne karşı tüm tedbirleri aldıklarını söyleyerek İstanbullulara tedbirlere uyma noktasında otobüs şoförlerine yardım çağrısında bulundu. Pandemi döneminde yüzde 40 kapasiteyle, yüzde yüz çalıştıklarını belirten Ovacık, "Yolcu geliri ile giderler konusunda dengesizlik söz konusu, bizim açımızdan baktığımızda acı bir tablo, ertelenen ödemelerimiz yaklaştı, yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerle İstanbul'da sosyal hareketlilik en aza indirilmeye çalışıldı. Kontrollü sosyal hayat tedbirleri ile trafikte gözle görülür oranda azalmalar yaşanmaya başlarken, birçok iş kolunun olumsuz etkilendiği, bu süreçten özel halk otobüslerin de olumsuz etkilendiği görülüyor" diye konuştu.

"Korona virüsüne karşı otobüslerde her türlü tedbiri aldık"

Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "İstanbul Özel Halk otobüsleri olarak korona virüsüne karşı ciddi derece önlemler aldık ve çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şu ana kadar yüzde 40 kapasiteli olarak çalışıyoruz. Pandemi döneminde 2,5 Milyon İstanbulluya hizmet ederken şu an günlük olarak 900 bin kişiye hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın maske takmalarına dikkat ediyoruz. Otobüslerimizi günlük olarak dezenfekte ederek, dezenfektan üniteleri yerleştirdik. Yolcular ile şoförümüzü koruyacak şekilde şeffaf paravanlar yerleştirdik. Vatandaşlarımızı yönlendirecek ve bilgilendirecek tabelalar yerleştirdik. Önlemlerimizi eksiksiz aldık ve çok fazla bir sorunda yaşamadık" dedi.

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunlarına uyarak yolda kimseyi bırakmıyoruz "

Başkan Ovacık konuşmasının devamında, "İstanbul Hıfzıssıhha kurulu toplandı ve bazı kararlar aldı. Alınan kararlar neticesinde önlemler daha da artacak ve denetimler sıklaştırılacak. Bu konuya 2 yönlü bakmamız gerekiyor. İlk olarak İstanbul'un yolcusunu yolda bırakmamamız lazım. İşe giden insanlarımızı işe götürmek zorundayız ama bunu alacağımız bir dizi önlemlerle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Özel Halk Otobüsleri olarak şoförlerimize ayakta yolcu almamaları gerektiğini, zorluk çıkaranlar olursa, güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiği talimatını verdik. Kurallara itinayla uyuluyor ve ciddi anlamda denetlemelerde yapılıyor. Bizim açımızdan bir sorun yok getirilen kısıtlamayla birlikte İstanbulluları sorunsuz bir şekilde taşıyacağımızı düşünüyoruz"diye konuştu.

"İstanbullu vatandaşlarımızı kurallara uyma noktasına şoför kardeşlerimize yardımcı olmaya davet ediyorum"

Başkan Ovacık, "Pandemi döneminde en fazla çalışan ve hayatını riske atarak çalışan mesleklerden biriyiz. Birincisi Sağlık çalışanlarımız ve onları alkışlayarak bu yoğun çalışmalarından dolayı onları ücretsiz taşıyoruz. İkinciside bizim şoförlerimiz, Hastalığın her şeyini göze alarak görevlerini ifa etmek için vefakar bir şekilde İstanbul halkına hizmet ettiler. Bizim insanlarımızdan kurallara uyarak şoför arkadaşlara zor duruma sokmamalarını istiyoruz. Otobüste bulunan yolcularımızda şoför arkadaşımıza yardımcı olarak kurallara uymayanları uyarmalarını istiyoruz. Şoför arkadaşlarımız gerçekten zor şartlarda ve belirli bir alanda çalışıyorlar. İstanbulluların bu hastalığı atlatma konusunda bizlere yardımcı olması gerekiyor. Otobüslerde istenmeyen olaylarda oluyor, vatandaşlarımızı duyarlı olmaya, kurallara uymaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Mesleki olarak acı bir tablo ile karşı karşıyayız, yetkilerden yardım bekliyoruz"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık, "Bu sürecin 2 farklı yönü var. Özel Halk otobüsler olarak yolcu konusunda yüzde 40 kapasiteyle çalışıyoruz ama giderler konusunda yüzde yüz kapasitede hizmet veriyoruz. Araçlarımızı seferlere sokuyoruz ve sefer arası süreleri en kısa süreye çekiyoruz. Pandemi dönemi öncesiyle kıyasladığımızda giderlerimiz aynı zamanda yolcu olarak baktığımızda salgın nedeniyle yüzde 40 kapasite çalışıyoruz. Gelir gider döngüsüne baktığımızda haliyle sürdürebilir bir toplu taşımda mümkün değil. Pandemi döneminde Özel sektör olarak bizde bir gelir gider dengesizlik söz konusu, sıkıntılar yaşıyoruz. Geçtiğimiz 3 aylık vergiler ertelendi, krediler ertelendi. Bu faktörleri erteleyerek gidiyoruz ama Eylül ayı geldi ama biz kazanmıyoruz, ödeyemiyoruz işin bir de bu tarafı var. Bu açıdan baktığımızda bu bölümde bir acı tablo, bu konuda düşünülerek yetkililerden İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekle beraber, yeni bir kucaklayıcı destek bekliyoruz" diye konuştu.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık: Normal zamanda 2 buçuk 5 milyon İstanbulluya...

Esnaf Odası, İstanbul, Otobüs, Ovacık, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Ovacık: 'Normal zamanda 2 buçuk 5 milyon İstanbulluya... - Son Dakika

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