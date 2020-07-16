(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da motosikletli ile kağıt toplayıcısının çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da motosikletli ile kağıt toplayıcısının çarpıştığı kaza kamerada

(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da motosikletli ile kağıt toplayıcısının çarpıştığı kaza kamerada Sefaköy'de motosikletli kağıt toplayıcıyla çarpıştı Metrelerce sürüklenen motosikletli, toplayıcıya tepki gösterdi Sefaköy'de cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yoldan ilerleyen...

(İSTANBUL - Özel) İstanbul'da motosikletli ile kağıt toplayıcısının çarpıştığı kaza kamerada

Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı

Sefaköy'de motosikletli kağıt toplayıcıyla çarpıştı

Metrelerce sürüklenen motosikletli, toplayıcıya tepki gösterdi

İSTANBUL - Sefaköy'de cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yoldan ilerleyen kağıt toplayıcısının aracına çarptı. Metrelerce yerde sürüklenen ve yaralanan motosikletli toplayıcıya sert tepki gösterirken, kaza anı ise kask kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 5 Temmuz Pazar günü gece saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletliyle eve dönmek üzere yola koyulan Buğra A, cadde üzerinde seyrettiği esnada kağıt toplayıcının yoldan ilerlediğini gördü. Sürücü korna çalmasına rağmen yoldan çekilmeyen toplayıcıyla çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan motosikletten düşerek yere savrulan Buğra A, yerde metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazanın ardından hafif yaralanan ve bir süre sonra ayağa kalkan sürücü, toplayıcıya sert tepki gösterdi. Motosikletli Buğra A. kask kamerasına yansıyan kaza anını sosyal medyada paylaştı.

Motosiklet, İstanbul, Sefaköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:03 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa (İSTANBUL - Özel) İstanbul'da motosikletli ile kağıt toplayıcısının çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:45 Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:47 AB'nin "güvenli ülkeler" listesinde Türkiye'ye yine yer verilmedi 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:33 Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
17:38
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Van Gölü'ndeki tekne faciasında 1 cansız bedene daha ulaşıldı
16:45
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
14:33
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek
13:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 17:48:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (İSTANBUL - Özel) İstanbul'da motosikletli ile kağıt toplayıcısının çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]