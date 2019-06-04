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İSTANBUL -  (ÖZEL)- İSTANBUL'DA POLİS HELİKOPTERİYLE BAYRAM DENETİMİ

49 dakika önce

ekibi de denetimleri polis helikopterinden takip etti.

İSTANBUL -  (ÖZEL)- İSTANBUL'DA POLİS HELİKOPTERİYLE BAYRAM DENETİMİ, System.String[]
ekibi de denetimleri polis helikopterinden takip etti.
Denetim çalışmaları, Atatürk Havalimanı'nda bulunan Havacılık Şube Müdürlüğü'nde görevli pilot polisler ve teknisyenlerin uçuşa çıkacakları Bell 429 tipi helikopter hangardan çıkartıldıktan sonra son kontrolleri yapmasıyla başladı. Uçuş için tüm kontrollerini tamamlayan polis pilotlar ve trafik görevlisi polisin helikopterdeki yerlerini almasının ardından uçuşa geçildi.

İSTANBUL'UN BİR UCUNDAN DİĞERİNE HAVADAN DENETİM
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan helikopter Basın Ekspres yolundan trafik denetimlerine başladı. TEM otoyolundan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ilerleyen helikopter, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden il sınırına kadar uçtu. Maltepe Sahil yolu üzerinden D-100 Karayolu istikametinde yapılan denetimler Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sürdürüldü ve Atatürk Havalimanı'nda sonlandırıldı.

2 SAAT HAVADAN DENETİM YAPILDI
2 saat süren helikopter denetimlerinde hatalı sollama yapan, emniyet kemeri takmayan, makas atan ve trafikte çeşitli kuralları ihlal eden sürücülerin araçları tek tek tespit edilerek karada uygulama yapan polis ekiplerine fotoğraflarıyla gönderildi. Trafik polisleri kural ihlali yapan sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı. 

Görüntü Dökümü
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-Helikopterin görüntüsü
-Uçacak helikopterin kontrollerinin yapılması
-Teknisyenlerden ve polis pilotlardan görüntü
-Helikoptere biniş ve havalanışı
-Havadan trafik görüntüsü
-Basın Ekspres yolu, TEM otoyolundan trafik görüntüsü
-Fatih Sultan Mehmet köprüsünden trafik görüntüsü
-Helikopterdeki görevli trafik polisinin görüntüsü
-Helikopterde bulunan kamera görevlisinden görüntü
-Trafik kurallarına aykırı davranan sürücülerin ekrandan görüntüsü
-Otogardan görüntü
-Helikopterin inişi
-Genel ve detaylar

DHA FEED
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:01 Kaynak: DHA
İstanbul Atatürk Havalimanı, Helikopter, İstanbul, Polis, Güncel
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