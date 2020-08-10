- (ÖZEL)İstiklal Caddesinde itfaiyenin çalışmasını izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

-Onlarca vatandaş bir arada toplanarak meraklı gözlerle çalışmayı izledi

İSTANBUL - İstiklal Caddesinde itfaiye ekiplerinin rüzgar nedeniyle bir binadan caddeye düşme tehlikesi olan pencereye müdahalesini izleyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Yapılan çalışmayı dakikalarca yan yana izleyen kalabalık gruplar, zabıta ekiplerinin uyarıları sonrası dağıldı.

Taksim İstiklal Caddesinde kullanılmayan bir binanın penceresinin rüzgar nedeniyle düşme tehlikesi olduğunu fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina ve çevresini şeritlerle kapatarak merdiven aracıyla bina üzerinde çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında caddeden geçen vatandaşlar ve yabancı turistler bina önünde durarak yan yana dakikalarca yapılan çalışmayı izledi. İtfaiye ekipleri sallanan pencereyi yerinden söktükten sonra olay yerinden ayrılırken, sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar zabıta ekiplerinin uyarıları sonrası dağıldı.

(MEA- MB-EG-