Son Dakika Haberleri: (İSTANBUL - ÖZEL)Marmara Denizi'nin derinliklerinde yaşayan Vatozlar böyle görüntülendi
Son Dakika Genel Haber

(İSTANBUL - ÖZEL)Marmara Denizi'nin derinliklerinde yaşayan Vatozlar böyle görüntülendi

16 dakika önce

(İSTANBUL - ÖZEL)Marmara Denizi'nin derinliklerinde yaşayan Vatozlar böyle görüntülendiİSTANBUL - Denizlerin sığ ve kumlu yerlerinde kuma gömülü olarak yaşayan vatozlar Marmara Denizi'nde derinliklerinde su altı kamerası ile görüntülendi.

(İSTANBUL - ÖZEL)Marmara Denizi'nin derinliklerinde yaşayan Vatozlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Denizlerin sığ ve kumlu yerlerinde kuma gömülü olarak yaşayan vatozlar Marmara Denizi'nde derinliklerinde su altı kamerası ile görüntülendi. Vatozlarım yüzerlerken süzülerek ilerlemeleri ise Masalsı bir görüntü oluşturdu.

Marmara Denizi'nin derinliklerinde yaşayan Vatozların yaşamı su altı kamerası ile kaydedildi. Bölgede tatilini sürdüren su altı tutkunu bir kişi, kask kamerasını da alarak Armutlu sahili açıklarında suyun derinliklerini görüntülendi. Denizin sığ ve kumlu yerlerinde kuma gömülü olarak yaşayan vatozların yaşantısı renkli görüntüler oluşturdu. Kameralar ile çekildiğini izlendiğini fark eden bazı Vatoz balıkları, kameranın açısından kaçmaya çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu.

Vatozlar, köpekbalıkları ile birlikte bir kıkırdaklı balık olarak sınıflandırılır. Vatozların diğer balıklardan en önemli farkları arasında iyice yassı olan gövdeleri, çok uzun ve ince olan kuyrukları ve biçimi kelebek kanadını andıran büyük yüzgeçleri sayıldığı biliniyor.Vatozların gözleri yassı gövdelerinin üzerinde, ağızları ve solungaçları ise gövdelerinin altında yer alması ile görünüş itibari ile diğer balıklardan kolaylıkla ayrılır.

(İSTANBUL - ÖZEL)Marmara Denizi'nin derinliklerinde yaşayan Vatozlar böyle görüntülendi

Marmara Denizi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus uçağı Su-35 ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 İstanbul semalarında uçtu
7 kız babası, çobanlık yaparak çocuklarını okutuyor KYK borcu olanlara Bakan'dan müjde: Borcunuzu erteleyebilirsiniz Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı: Partimize buyursun gelsinler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:26:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (İSTANBUL - ÖZEL)Marmara Denizi'nin derinliklerinde yaşayan Vatozlar böyle görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]