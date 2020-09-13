(İSTANBUL - Özel) Maske takmayan vatandaştan polise tepki, "Senin ismini öğreneceğim ben" - Son Dakika

(İSTANBUL - Özel) Maske takmayan vatandaştan polise tepki, "Senin ismini öğreneceğim ben"

-Ceza kesilince polisleri tehdit etti, ceza makbuzunu yırttı

Pendik'te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince maske denetimi

İSTANBUL - Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, maske denetimi yapıldı. Yapılan denetimde polis ekipleri maske takmayan 3 vatandaşa toplamda 2 bin 700 TL para cezası kesti. Ceza yazılan vatandaş ve polis arasında tartışma çıktı.

Ceza yazılan vatandaştan polise sert tepki "Senin ismini öğreneceğim ben"

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi. Denetim kapsamında 3 vatandaşa toplamda 2 bin 700 TL para cezası kesildi. Ceza yazılan vatandaşlardan polise tepki verenler oldu. ceza kesilen bir vatandaş "Senin ismini öğreneceğim ben" sözü ortamda kısa süreli tartışmaya sebep oldu. Cezai işlem uygulanan vatandaş ceza kağıdını yırtarak bölgeden ayrıldı.

Cezai işlemi kabul etmeyen başka bir vatandaş ise, polisin eline sert temas da bulundu. Bu olay karşısında sakinliğini koruyan polis ekipleri, şahsa maske takmamaktan dolayı 900 TL para cezası kesti. Maskesini çantasında taşıyan başka bir başka vatandaş ise, "Telefonla konuşuyordum çantama koydum" cümleleri ile kendini savundu.

Sigara içmek için maskesini çıkaran başka bir vatandaş ise, "Keşke ilk başlangıç sürecinde böyle devam etseler de, öyle ceza yeseydik. Yani geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz. Burada sosyal mesafe diye bir şey yok. Devlet görevlileri görevini yaptılar. Biz cezamızı öderiz hiç sorun değil. Ceza yemişiz, sigara içmişiz. Şuradaki bütün insanlara bakın, keşke bu kadar duyarlı olsalar. Herkese ceza kesiyorlar hiçbir şey demiyorum.