Son Dakika Haberleri: İstanbul- Özel)taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan Turistin Beline Mermer Parçası Düştü

İstanbul- Özel)taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan Turistin Beline Mermer Parçası Düştü

36 dakika önce

(İSTANBUL- ÖZEL)Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan turistin beline mermer parçası düştü Koreli turist Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan düşen parçayla yaralandıİSTANBUL – Taksim'de Koreli bir turist, şiddetli rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Anıtı'ndan kopan mermer parçasının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

İstanbul- Özel)taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan Turistin Beline Mermer Parçası Düştü, System.String[]
(İSTANBUL- ÖZEL) Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan turistin beline mermer parçası düştü
Koreli turist Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan düşen parçayla yaralandı

İSTANBUL – Taksim'de Koreli bir turist, şiddetli rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Anıtı'ndan kopan mermer parçasının üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Olay saat 18.00 sularında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney Koreli Guanguzhaou Mai isimli turist, anıt önündeyken beline mermer parçası düştü. Turist, düşen parçanın beline isabet etmesi soncu yaralandı. Durumun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Daha sonra mermerin başkası tarafından düşürülme ihtimaline karşı Taksim Meydanı'na olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından anıtın İstiklal Caddesi'ne bakan tarafından 60-30 santim metre büyüklüğünde bir mermer parçasının aşırı rüzgar nedeniyle düştüğü tespit edildi. Yapılan inceleme işlemlerinin ardından belediye temizlik işçileri anıttan düşen mermer parçalarını temizledi.
Öte yandan, Güney Koreli turist Guanguzhaou Mai'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:05 Kaynak: İHA

Güney, turist, Cumhuriyet Anıtı, Taksim, 3. Sayfa
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