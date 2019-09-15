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(İSTANBUL-ÖZEL)TEM Otoyolu' nda otomobil alev alev yandı

52 dakika önce

(İSTANBUL-ÖZEL)TEM Otoyolu' nda otomobil alev alev yandı Ayağı yanan sürücüye itfaiyeden sulu müdahale Sürücü canını güçlükle kurtardı Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştuİSTANBUL - TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde otomobilde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

(İSTANBUL-ÖZEL) TEM Otoyolu' nda otomobil alev alev yandı

Ayağı yanan sürücüye itfaiyeden sulu müdahale

Sürücü canını güçlükle kurtardı

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

İSTANBUL - TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde otomobilde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Otomobil alev alev yanarken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.Yangın itfaiye tarafından söndürülürken,kendini araçtan dışarı atan sürücünün ayağı hafif şekilde yandı. İtfaiye ayağı yanan sürücüye ambulans gelene kadar su tuttu.

Olay TEM Otoyolu Kavacık Mevkiinde bugün sabah saat 10: 00 sıralarında meydana geldi.Seyir halinde giden Kıvanç Başpınar yönetimindeki 34 JF 4155 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenden alevler çıkmaya başladı. Aracın sürücüsü kendin güçlükle dışarı attı.Bu sırada otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye yangını söndürürsen, araç kullanılamaz hale geldi.Sürücü," Birden alev aldı. Sağa çektim .Ayağım hafif şekilde yandı" dedi.Öte yandan ayağı yanan sürücüye ambulans gelene kadar itfaiye aracından su tutuldu. Ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İSTANBUL-ÖZEL)TEM Otoyolu' nda otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
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