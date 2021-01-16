Türkiye orman varlığını artırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı - Son Dakika

Türkiye orman varlığını artırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı

16.01.2021 09:15

Türkiye, FAO tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi raporuna göre, dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılındaki raporda 27'nci sıraya yükseldi.

Türkiye, FAO tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi raporuna göre, dünyada 46'ncı sıradayken 2020 yılındaki raporda 27'nci sıraya yükseldi. Raporla ilgili konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Raporda en çok ağaçlandırma yapan dünyada 4'üncü Avrupa'da ilk sıradaki ülkeyiz. Aynı zamanda orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci dünyada 6'ncı sıradayız. Bunlar ülkemizin orman varlığının arttığının uluslararası anlamda tescili anlamına geliyor" dedi.

Türkiye'de orman varlığını arttırmaya yönelik çalışmalar her geçen gün artarak devam ediyor. Bu başarı FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından 5 yılda bir hazırlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporunda da yer aldı. 11 Kasım 2019 yılında başlatılan Geleceğe Nefes Projesi ile Türkiye'nin doğusundan batısına milyonlarca vatandaşın katılımıyla yeni orman alanları oluşturulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilirken, projeye olan destek de çığ gibi büyüdü. Kimi vatandaşlar, emekli maaşlarıyla ormanlar oluşturdu, kimi kendini doğaya adayıp ormanların gönüllü koruyucusu oldu. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİZİN ORMAN VARLIĞININ ARTTIĞININ ULUSLARARASI TESCİLİ ANLAMINA GELİYOR"

Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olduğuna dikkat çeken Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi FAO'nun uluslararası ormancılıkla ilgilenen birimi bir rapor yayımladı. Bu rapor 5 yılda bir yayınlanıyor. Ülkelerin orman varlıklarını duyuran bir rapor. 2015 yılındaki raporlarında Türkiye, 46'ncı sıradayken dünyada orman varlığı bakımından 2020 yılındaki raporda 27'nci sıraya yükseldi. Bu ülkemiz adına çok memnun edici, sevindirici bir durum. Aynı raporda en çok ağaçlandırma yapan dünyada 4'üncü Avrupa'da ilk sıradaki ülkeyiz. Aynı zamanda orman varlığını en çok artıran ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci dünyada 6'ncı sıradayız. Bütün bunlar ülkemizin orman varlığının arttığının uluslararası anlamda tescili anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ORMAN VARLIĞI 1980'Lİ YILLARDAN 2000'Lİ YILLARA DOĞRU GİDEREK ARTMAKTA"

KTÜ Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. İbrahim Turna Türkiye'nin orman varlığını arttırma noktasında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ve bu çabaların takdirle karşılandığını belirtti. Konuyla ilgili konuşan Turna, " Türkiye'nin orman varlığı 1980'li yıllardan 2000'li yıllara doğru giderek artmaktadır. Her yıl milyonlarca fidan dikimi gerçekleştirilerek bu orman alanlarının artışı, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Bu rastgele yapılan bir işlem değildir. Bu çalışmalar, 181 yıllık bir kuruluş olan Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yürütülmektedir. Biz öğretim üyeleri olarak sadece Türkiye ormancılığında değil dünya ormancılığında yapılması gerekli olan teknik bilgileri veriyoruz. Biz meyve bahçesi kuracaksak oraya çam ağacı ekmezsiniz. Ama her yere meyve ağacı dikemezsiniz" diye konuştu.

(İHA)

Türkiye orman varlığını artırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı
Türkiye orman varlığını artırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı
Türkiye orman varlığını artırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı
Türkiye orman varlığını artırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı

Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkiye orman varlığını artırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı - Son Dakika


Son Dakika

Günlük kiralık evde tecavüzden kaçan Gülay, 10. kattan ölüme atlamıştı! Katili müebbet yedi Metruk binadaki yangını söndüren ekipler, bir erkeğe ait cansız beden buldu Son Dakika: WhatsApp'tan geri adım! Tepki çeken gizlilik sözleşmesi 3 ay ertelendi Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz
Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek         
09:02
Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı         
07:31
Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu         
02:36
Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı         
22:28
TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu         
21:57
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler Sokağın başına gözcü koyup masaj salonunu fuhuş yuvasına çevirmişler         
09:55
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 09:33:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye orman varlığını artırmada Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei