Son Dakika Haberleri: (İSTANBUL - ÖZEL)Yol üzerinde bekleyen genç kıza araba böyle çarptı
Son Dakika 3. Sayfa (İSTANBUL - ÖZEL)Yol üzerinde bekleyen genç kıza araba böyle çarptı - Son Dakika

(İSTANBUL - ÖZEL)Yol üzerinde bekleyen genç kıza araba böyle çarptı

6 saat önce

(İSTANBUL - ÖZEL)Yol üzerinde bekleyen genç kıza araba böyle çarptı Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan genç kızın kaza anı kameradaİSTANBUL - Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek için yol üzerinde bekleyen genç kıza, araba çarptı.

(İSTANBUL - ÖZEL)Yol üzerinde bekleyen genç kıza araba böyle çarptı

Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan genç kızın kaza anı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek için yol üzerinde bekleyen genç kıza, araba çarptı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü saat 14: 30 sıralarında Üçevler mahallesi Bahçeyolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Hatice E. karşıdan karşıya geçmek için yol üzerinde beklediği sırada, 34 ANM 460 plakalı Güven G.'nin kullandığı araç genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan kız, sert biçimde yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar kızın yardımına koştu. Durumu ağır olan genç kız için sağlık ekipleri çağırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hatice E.'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alıp, olayla ilgili çalışma başlattı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

(İSTANBUL - ÖZEL)Yol üzerinde bekleyen genç kıza araba böyle çarptı

Hatice Çarpar, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:59 Kaynak: İHA
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