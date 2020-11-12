Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı - Son Dakika

Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı

12.11.2020 08:37

Çekmeköy TEM otoyolunda çuvallarla dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çekmeköy TEM otoyolunda çuvallarla dolu kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Çekmeköy mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki bir kamyonet görenleri şaşkına çevirdi. Kasaya yüklenerek metrelerce yüksekliğe ulaşan çuvalların şans eseri yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Hiçbir güvenlik tedbiri almadan çuvalları üst üste yükleyerek trafikte seyreden araç sürücüsünün araçları sollayıp sürekli şerit değiştirerek yoluna devam etmesi ise pes dedirtti. Öte yandan, çuvallarla yüklü kamyonetin trafikte seyrettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı
Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı
Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı
Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı
Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı
Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı
Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı
Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı
Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı

Cep Telefonu, TEM Otoyolu, Çekmeköy, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çuval yüklü kamyonet TEM'de tehlike saçtı - Son Dakika


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