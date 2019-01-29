İstanbul Özürlüler S.K. İSÖS :3 Ankara TSK Reh.Mer: 1

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol Süper Ligin 7.haftanın erteleme maçı,Ankara -Bilkent - Gazi Uyumevi 19 Eylül Spor Tesislerinde (TSK)Türk Silahlı Kuvvetleri Reh.Mer.SK ile (İSÖS) İstanbul Özürlüler SK arasında oynanan 7.haftanın erteleme maçınınTRT SPOR'dan tamamı canlı olarakyayınlanan maça.(TSK)Türk Silahlı Kuvvetleri Reh.Mer.SKBaskanı Emekli Albay Tansel Yetik,Teknik DirektörUgur Özcan,İİstanbul Özürlüler Spor Kulübü Baskanı Kenan Ozüdogru,2.Baskan Kamil İlhan öozel.Baskan Yardımcısı Ali Gündüz ,Teknik Direktör Ahmet Korkmaz katıldı.

TSK. Turk Silahli Kuvetleri Reh.Mer.Ampute futbol takımı ile İstanbul Özürlüler Spor ( İSOS)kulüpleri arasındaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute Futbol Süper Lig maçi muhteşem geçti. CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan 'inda izledigi ve ve maçtan sonra İsöslü futbolcuları ve yöneticilerini TBMM Tesislerinde konuk etti ve birlikte yemek yedi.

Maçın ilk yarısını ( İSOS )ün Aziz' in golü ile 1-0önde bitirdigi macın ikinci yarısında 1-1 beraberligi yakalayan Ankara' nin güclü takımlarından vemaçta 4 Türk Milli Takımı oyuncusunun da yer aldığı( TSK) Türk Silahli Kuvetleri takımı İSÖS' ün kalecisi M.Ali yi bir daha geçemedi ve İSÖSLÜ Aziz in attıgı 2 gole de engel olamadı.Geçtğimimiz hafta İzmir deplasmanında İzmir BŞB eng.takımını 4-0 yenerek yükselişe geçen İsösiAnkaratakımınıda 3-1 yenerekgalibiyet serisini devam ettiren İsös İstanbul'a mutlu döndü.

İsös ve Şişli Yeditepe Ampute futbol takımlarının, 2 Şubat 2019 Pazar 13.00 de ,İstanbul Bakırköy-Atatürk Yasam ve Spor Köyü 2 Nol'lu sahada oynayacakları erteleme maçı ile İlk yarı sona erecek.