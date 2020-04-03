Son Dakika › Güncel › İstanbul Pandemi Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak - Son Dakika
İstanbul Pandemi Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak
22 dakika önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulunun yarın saat 15.30'da video konferans yöntemiyle toplanacağını bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Pandemi Kurulunun yarın saat 15.30'da video konferans yöntemiyle toplanacağını bildirdi.
Yerlikaya, "HaftaSonuEvdenÇıkma" etiketiyle Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulumuz yarın 15.30'da video konferans yöntemiyle toplanacaktır." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:24 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu İstanbul'da toplu taşımada 100 bin adet maske dağıtılacak