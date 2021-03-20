İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor - Son Dakika

İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor

20.03.2021 12:21
İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor, System.String[]

Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut İstanbul'u bir uçtan diğer uca kayıt altına alarak panoramasını oluşturdu.

Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut İstanbul'u bir uçtan diğer uca kayıt altına alarak panoramasını oluşturdu.

Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde İstanbul'un fotoğraflarını çekerek panoramasını oluşturdu. Toplamda 35 panoramanın yer aldığı albüm 400 sayfadan oluşuyor. İstanbul'un görsel hafızasını kayıt altına alan fotoğraf sanatçısının çekimleri Tarihi Yarımada'dan başlayarak Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar, Rumeli Feneri ve Anadolu Feneri gibi İstanbul'un birçok tarihi ve kültürel binalarını da kapsıyor. Fotoğraf çekimleri 1 ayda tamamlanan projenin, panorama haline getirilmesi ise 5 ay sürüyor.

"BİZİM GİBİ İSTANBUL'U DERTLENECEK BAŞKA DERTLİ İNSANLARA ULAŞMAMIZ LAZIM"

Projeyle birlikte İstanbul'un sahillerini bir hafıza içine aldıklarını belirten fotoğraf sanatçısı Durgut, albümde toplamda 35 panoramanın yer alacağını belirtti. Durgut, pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde İstanbul Valiliği'nin izni ile bütün Haliç'i ve Boğaz'ın iki kenarında sahilden sahile panoramalar çektiklerini belirterek, "Haliç'ten başlayıp Rumeli Feneri'ne kadar sonra Anadolu Feneri'nden, Kadıköy sahiline kadar. Toplamda 35 panorama çektik. Bu panoramalarda görünen mimari yapıların yakın plan fotoğrafları da ara sayfalarda yer alacak. Toplamda bu şekilde 180 fotoğraf kitapta yer alacak" dedi.

Çekimleri tamamen kendi imkanları ile yaptıklarını ifade eden Durgut, "Projemiz bundan 50-100 yıl sonra İstanbul'un sahilleri 2020 yılında nasıldı diye merak edenler için, araştırma yapacak tarihçiler için bir belge niteliği taşıyacak. Bu işi fotoğrafçı olduğumuz için kendi bünyemizde yaptık ama bunun yayınını yapıp, kitlelere ve kütüphanelere ulaştırmak için mutlaka bir ele ve yardıma ihtiyacımız var. Çünkü bu bizim işimiz değil, birilerinin destek verip üstlenmesi lazım. Bizim gibi İstanbul'u dertlenecek başka dertli insanlara ulaşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"İSLAM ŞEHİRLERİNİN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Fotoğraf sanatçısı Durgut, önceki yıllarda da İstanbul'un havadan çekilen fotoğrafları ile panoramasını oluşturarak kayıt altına alırken, 81 ilin fotoğraflarıyla da panoramasını oluşturmuş. Toplamda 120'nin üzerinde ülkenin fotoğrafını çektiğini söyleyen Durgut, "Şu an devam etmekte olan 'İslam Şehirleri' projemiz var. Toplamda 40 ülkeden 100 şehir seçtik. İslam tarihinde bir hikayesi olan 100 şehrin fotoğraflarını çekiyoruz. Bunu da tamamen kendi imkanlarımız ile bugüne kadar devam ettirdik ve şu ana kadar 64 şehrimizin çekimlerini tamamladık. Vakit ve nakit bulabildikçe bu çekimlere devam edeceğiz. Bu projenin geçen seneki hali ile Özbekistan'da İmam Buhari Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi'nde ilk sergisini açtık. Sergimiz çok fazla ilgi gördü. Hatta birkaç ay sergi açık kaldı. Şimdi Aynı sergiyi İmam Tırmizi Araştırma Merkezi'nde önümüzdeki hafta açacağız. Bir başka projemiz de yine İslam şehirleri fotoğraflarını çekerken Kuran-ı Kerim'de adı geçen mekanların fotoğraflarını çekiyoruz. Yani ayet inen özel mekanların da fotoğraflarını çekip bir Kuran-ı Kerim atlası, coğrafyası gibi bir yayını da yakın zamanda bitirmiş olacağız. Son projemiz olan İslam şehirleri projemizde 40 şehir kullandık" diye konuştu.

(İHA)

İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor
İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor
İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor
İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor
İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor
İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor
İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor
İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor
İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor
İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor
İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor
İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor

İstanbul Valiliği, İstanbul, Haliç, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul panoramaları albüm olmayı bekliyor - Son Dakika


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