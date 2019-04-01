İstanbul- Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu
18 dakika önce
Fatih'te İETT otobüsüne tutunarak paten kayan gençler görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Fatih
'te İETT
otobüsüne tutunarak paten kayan gençler görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Tehlikeye aldırmadan akan trafiğe karışan patenli gençler, hem kendilerinin hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Refik Saydam
Caddesi Eminönü
istikametinde dün akşam saat 20.00 sularında cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 6 kişilik bir grup gencin, İETT otobüsüne tutunarak, diğer araçlara aldırış etmeden patenle kaydığı görülüyor. Unkapanı Atatürk Köprüsü'ne kadar bu şekilde devam eden gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir süre sonra otobüsün arkasından ayrılmalarıyla son buluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:50 Kaynak: DHA
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