İstanbul pazar gününe sakin başladı - Son Dakika

İstanbul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle güne sakin başladı.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi uyarınca Türkiye genelinde dün saat 22.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek.

Hem kent sakinlerinin hem de turistlerin buluşma noktalarından Taksim Meydanı'nda sessizlik hakim. İstiklal Caddesi'nde kontrol noktalarından geçen az sayıda turist bulunuyor.

Vatandaşların uğrak yerlerinden Beşiktaş, Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeridinde de sakinlik yaşanıyor. Bölgede turistlerle evcil hayvanlarını dışarı çıkaranların bulunduğu gözlendi.

Sultanahmet'te de az sayıda turist hareketliliği gözlenirken, meydana girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında kısıtlamadan muaf tutulan kişilerin izin belgeleri inceleniyor.

Trafik ekipleri, D-100 kara yolu, TEM otoyolu ve işlek ana caddelerde belirli noktalarda sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, saat 10.00 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 1 ölçüldü.