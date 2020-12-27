İstanbul pazar gününe sakin girdi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sessizlik ve sakinliğin hakim olduğu bir pazar yaşanıyor.

İstanbullular, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma saat 21.00'de başlayan ve yarın sabah saat 05.00'te bitecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerle İstanbulluların uğrak noktası olan Bebek, Ortaköy, Emirgan ve Sarıyer sahil şeridinde sakinlik hakim.

Kentin en kalabalık caddesi İstiklal Caddesi'nde ise sadece turistler, polis ekiplerinin pasaport ve izin belgesi kontrolünün ardından gezinti yapabiliyor.

Polis denetim yaptı

Polis ekipleri kontrol noktalarında trafikte seyir halinde olan araçları durdurarak evrak ve izin belgesi kontrolü yapıyor. Yaya olarak da sahil şeridinde devriye atan ekipler, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Tarihi Yarımada'da sahiller ile ana arterlerin sakin olduğu, vatandaşların genel olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlendi.

Polis ekipleri, Karaköy'de oluşturdukları denetim noktalarında araç sürücülerinin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Eminönü Meydanı ile Yeni Cami ve çevresinin sakin ancak Mısır Çarşısı yanındaki bazı dükkanların açık olduğu görüldü.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önü, Topkapı Sarayı önü ve Sultanahmet Meydanı'nın genel olarak sakin olduğu ancak meydanda turistlerin dolaştığı gözlendi.

Galata Köprüsü'nün her iki yönde sakin olduğu, Karaköy tramvay durağında da yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle cuma akşamı saat 21.00'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde market, bakkal ve kuruyemişçilere giden vatandaşlar evlerinin ihtiyaçlarını giderdi.

Beykoz'da vatandaşlara hizmet veren bazı marketlerden alışveriş yapan vatandaşlar kısmi olarak yoğunluk oluşturdu.

Beykoz'da sahiller ile ana yolların sakin olduğu, vatandaşların genel olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Polis, ana yollar ve sahil şeridinde belirli aralıklarla oluşturduğu denetim noktalarında dışarıda olan vatandaşların kısıtlamadan muaf olup olmadıklarına dair izin belgelerini kontrol etti.

Öte yandan kısıtlamadan muaf olarak işe gitmek durumunda olan vatandaşların sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdukları görüldü.

İBB Trafik uygulamasına göre kent geneli trafik yoğunluğu saat 11.35 itibarıyla yüzde 4 olarak kaydedildi.