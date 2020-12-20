İstanbul pazar gününe sakin uyandı - Son Dakika

İstanbul pazar gününe sakin uyandı

20.12.2020 11:51
İstanbul pazar gününe sakin uyandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sessizlik ve sakinliğin hakim olduğu bir pazar yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'da sessizlik ve sakinliğin hakim olduğu bir pazar yaşanıyor.

İstanbullular, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'te bitecek sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor.

Türkiye'nin nüfusu en yüksek şehri olan İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar, cadde ve sokaklar pazar sabahı boş kaldı.

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde trafik her iki yönde akıcı ilerlerken, metrobüs duraklarında da sakinlik gözlendi.

Kentin tarihi mekanları Sultanahmet Meydanı, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nın çevresi ile Beyazıt Meydanı, Kapalıçarşı, Yeni Cami çevresi ve Sarayburnu da en sakin günlerini yaşıyor. Tarihi mekanlarda az sayıda turistin olduğu görüldü.

Polis ekiplerinden güzergah denetimi

D100 karayolunda belirli aralıklarla uygulama noktası oluşturan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Avcılar'daki kontrol noktasında izin belgesinin yanı sıra güzergah muafiyetinin istismarına karşı da denetleme yaptı.

Polis ekipleri yaptıkları denetimlerde, ikamet adresleri ile iş yerlerinin adreslerini sorarak, sürücülerin güzergah dışına çıkıp çıkmadıklarını kontrol etti.

Şehir içi trafikte yoğunluk yaşanmazken, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için ikametlerine yakın esnaftan alışverişlerini yaptı.

Anadolu yakası

Kentin Anadolu yakasında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde vatandaşlar, 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren market, bakkal ve kuruyemişçilere giderek eksik ihtiyaçlarını giderdi.

Beykoz'da bir markette alışveriş yapan vatandaşlar, zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

İlçede sahiller ile ana yolların sakin olduğu, vatandaşların genel olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Polis, ana yollarda oluşturduğu denetim noktalarıyla dışarıda olan vatandaşların izinlerini kontrol etti.

Öte yandan kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında zaman zaman kısmi yoğunluk oluşturdu.

D-100 Karayolu, İstanbul, Polis, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul pazar gününe sakin uyandı - Son Dakika


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