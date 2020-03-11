İSTANBUL Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurdu - Son Dakika

İSTANBUL Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurdu

7 saat önce

Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurduİSTANBUL, (DHA) - Pegasus Hava Yolları, son dönemde tüm dünyada tedirginlik yaratan yeni tip koronavirüse karşı aldığı önlemleri açıkladı.

Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurdu

İSTANBUL, (DHA) - Pegasus Hava Yolları, son dönemde tüm dünyada tedirginlik yaratan yeni tip koronavirüse karşı aldığı önlemleri açıkladı. Alınan önlemler kapsamında Pegasus filosunda yer alan uçaklar, sıklığı artırılmış şekilde ve uluslararası standartlarda, uçak üreticilerinin talimatlarına uygun olarak dezenfeksiyon işlemine tabii tutuluyor, koltuk başlıkları düzenli olarak değiştiriliyor.

Alınması gereken önlemler ve uygulanması gereken prosedürler hakkında derinlemesine bilgilendirilen Pegasus ekiplerinin; tüm süreci büyük bir hassasiyet, profesyonellik ve hakimiyetle yönettikleri ifade edildi. Dış hatlardan gelen uçuşlarda Pegasus kabin ekipleri tarafından misafirlere Halk Sağlığı Yolcu Tanıtım formları dağıtılıyor ve formların misafirler tarafından doldurulması sağlanıyor. Doldurulan formlar ise uçağın inişini takiben ilgili birimlere iletiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen bu uygulama sayesinde, bu uçuşlarda seyahat etmiş misafirlere olası bir durumda daha kolay ulaşılması sağlanıyor. Ayrıca uçaklarda Pegasus kabin ekipleri ve misafirler için koruyucu maskeler de hazır bulunduruluyor.

'HERGÜN BİNLERCE MİSAFİR TAŞIMANIN SORUMLULUĞUYLA HAREKET EDİYORUZ'

Pegasus kabin ekiplerinin uçağa yolcu alımı esnasında ya da uçuş sırasında hastalık belirtisi gösteren bir misafir olması halinde izleyecekleri adımların netlikle belirlendiğini ifade eden Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, 'Sağlık Bakanlığımız büyük bir titizlik ve hassasiyetle bu süreci yönetiyor. Biz de her gün binlerce misafirimizi taşımanın verdiği sorumlulukla hareket ediyor ve üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getiriyoruz' dedi.

Önceliklerinin her zaman, her koşulda misafirlerini emniyetli bir şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak olduğunun altını çizen Mehmet T. Nane, 'Şirket olarak, son dönemde tüm dünyada endişeyle takip edilen yeni tip koronavirüse karşı önlemlerimizi aldık. Uçaklarımızın uluslararası standartlarda dezenfeksiyon işlemine tabii tutulmasından dezenfeksiyon sıklığının artırılmasına, tüm ekiplerimizin konuyla ilgili bilgilendirilmesinden koltuk başlıklarının düzenli olarak değiştirilmesine kadar alınan bu önlemler, misafirlerimizin seyahatleri sırasında endişelerinin giderilmesi ve virüsün olası yayılımının önlenmesi için alındı' şeklinde konuştu.

İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR

İran, İtalya ve Irak'a yapılacak uçuşları da karşılıklı olarak iptal ettiklerini dile getiren Mehmet T. Nane, 'Misafirlerimizin mağdur olmaması bizim için çok önemli. Misafirlerimiz, 7 Mart 2020 tarihinden önce alınan ve 31 Mayıs 2020 tarihine kadar olan tüm yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarını 29 Ekim 2020 tarihine kadar olan bir uçuşla değişiklik hizmet ücreti ödemeden değiştirebilir ya da ücretsiz olarak açığa alabilirler.' dedi ve ekledi: 'Uçuşların yanı sıra genel müdürlük kapsamında da bir dizi önlem aldık. Ofisimiz dezenfekte ediliyor, iş güvenliği departmanımız çalışanlara periyodik bilgilendirme ve güncellemeler yapıyor. Farkındalığı artırmak ve korunma yöntemleri hakkında bilgi vermek amacıyla seminerler de düzenliyoruz. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji bölümü uzmanlarının gerçekleştirdiği bu seminerler, intranet sistemine yükleniyor ve tüm şirket çalışanları dilediği zaman izleyebiliyor. Yeni tip koronavirüsün global olarak en kısa sürede kontrol altına alınması ve yaşanan tedirginliğin artık son bulması en büyük temennimiz. Bu vesileyle tüm misafirlerimize emniyetli, sağlıklı, iyi uçuşlar diliyorum.?

İSTANBUL Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurdu

Pegasus Hava Yolları, Pegasus, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti

Son Dakika Haberleri
18:51 ANKARA CHP'li Torun: Kurultayın ertelenmesi konuşulmadı
18:51 VAN Çatak'ta cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
18:51 ADIYAMAN Öğrenciler koronavirüse karşı dezenfektan üretti
18:51 Mersin'de 265 personelle deprem tatbikatı
18:51 İZMİR Hamile eşi ve oğlunun katili, cenaze töreninde en öndeymiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:56:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL Pegasus, 'koronavirüs' önlemlerini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]