Pendik'te 4 yıl önce kaybolan kişiye ait olduğu öne sürülen ceset parçaları arazide gömülü bulundu - Son Dakika
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Pendik'te 4 yıl önce kaybolan kişiye ait olduğu öne sürülen ceset parçaları arazide gömülü bulundu

09.08.2022 15:11
Pendik'te 4 yıl önce kaybolan kişiye ait olduğu öne sürülen ceset parçaları arazide gömülü bulundu

İstanbul Pendik'te, 4 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu'ya ait olduğu iddia edilen parçalanmış bir ceset, boş arazide toprağa gömülü halde bulundu.

İstanbul Pendik'te, 4 yıl önce kaybolan Tekin Uğurlu'ya ait olduğu iddia edilen parçalanmış bir ceset, boş arazide toprağa gömülü halde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2018'de hakkında kayıp başvurusu yapılan inşaat işleriyle uğraşan Tekin Uğurlu (42) dosyası kapsamında gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları incelemede Uğurlu'nun, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı M.K'nin evindeki görüşmeden sonra kaybolduğunu belirledi.

Uğurlu'nun M.K'nin evinde garajda silahla öldürüldüğünü, ardından cesedin parçalanarak bir araziye gömüldüğünü tespit eden ekipler, maktulün HTS kayıtlarını inceledi. Pendik'te boş bir arazide arama yapan ekiplerce üç farklı noktada yapılan kazılarda ceset parçaları bulundu.

Ceset parçalarının Uğurlu'ya ait olduğu değerlendirilirken, alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri, cinayet şüphelileri M.K. ile babası B.K, eşi D.K. ve annesi S.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pendik'te 4 yıl önce kaybolan kişiye ait olduğu öne sürülen ceset parçaları arazide gömülü bulundu - Son Dakika

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