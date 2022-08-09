Uğurlu'nun M.K'nin evinde garajda silahla öldürüldüğünü, ardından cesedin parçalanarak bir araziye gömüldüğünü tespit eden ekipler, maktulün HTS kayıtlarını inceledi. Pendik'te boş bir arazide arama yapan ekiplerce üç farklı noktada yapılan kazılarda ceset parçaları bulundu.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pendik'te 4 yıl önce kaybolan kişiye ait olduğu öne sürülen ceset parçaları arazide gömülü bulundu - Son Dakika

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