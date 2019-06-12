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İSTANBUL- PENDİK'TE ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

18 dakika önce

PENDİK'TE ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI (2) (altgeçitten aracın iterek çıkarılması)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- PENDİK'TE ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI (2) (altgeçitten aracın iterek çıkarılması)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- PENDİK'TE ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:55 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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