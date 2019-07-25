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İSTANBUL- PENDİK'TE APARTMANIN BAHÇESİNDE ÇÖKME 3 YARALI

10 dakika önce

Pendik'te bir apartmanın bahçesinde dün akşam meydana gelen çökme sonrası oluşan çukura 6 kişi düştü.

Pendik'te bir apartmanın bahçesinde dün akşam meydana gelen çökme sonrası oluşan çukura 6 kişi düştü. Çukura düşenlerden 3'ü yaralandı.
Olay Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın bahçesinde 1'i çocuk 6 kişi otururken, bahçede çökme meydana geldi. 6 kişi bir anda kendilerini çukurda bulurken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, belediye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından binada çökme tehlikesi olmadığı için binanın mühürlenmediği öğrenildi.
İSTANBUL- PENDİK'TE APARTMANIN BAHÇESİNDE ÇÖKME 3 YARALI
Dumlupınar, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:11 Kaynak: DHA
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