Son Dakika Haberleri: İstanbul Pendik'te Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

İstanbul Pendik'te Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

48 dakika önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İstanbul DHAPendik'te iki katlı binanın çatısı alev alev yandı.

İstanbul Pendik'te Binanın Çatısı Alev Alev Yandı, System.String[]
Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İstanbul DHA

Pendik'te iki katlı binanın çatısı alev alev yandı. Boş olduğu öğrenilen binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ankara Caddesi'nde bulunan ve boş olduğu belirtilen 2 katlı binanın 2'nci katında saat 15.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısını alevler sardı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:01 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular Dikkat! Serin ve Yağışlı Hava Geliyor Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı

İstanbul'da 1 Günde Denizden 3 Kişinin Cansız Bedeni Çıktı 2018 Yılında İstanbul, İnternet İçin Aylık Ortalama 13 Dolar Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:49:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Pendik'te Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]