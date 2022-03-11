İSTANBUL-PENDİK'TE BUZLANAN YOLDA TIR DEVRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-PENDİK'TE BUZLANAN YOLDA TIR DEVRİLDİ

11.03.2022 11:03

? PENDİK'de kuru bakliyat taşıyan TIR, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda devrildi.

? PENDİK'de kuru bakliyat taşıyan TIR, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda devrildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pendik Sanayi Mahallesi Dedepaşa Caddesi'nde saat 09.15 sıralarında 27 ACT 027 plakalı TIR'ın sürücüsü Halil Boranlı, buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyere çaparak yan yatan TIR'ın dorsesinde yüklü kuru bakliyat yola saçıldı. Kaza bölgesine gelen itfaiye ekipleri, TIR'ın kupasına sıkışan sürücüyü çıkardı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Boranlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri TIR'ı ve dorsesinden yola saçılan kuru bakliyatı kaldırmak için çalışma başlattı.

İSTANBUL-PENDİK'TE BUZLANAN YOLDA TIR DEVRİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE BUZLANAN YOLDA TIR DEVRİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE BUZLANAN YOLDA TIR DEVRİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE BUZLANAN YOLDA TIR DEVRİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE BUZLANAN YOLDA TIR DEVRİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE BUZLANAN YOLDA TIR DEVRİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE BUZLANAN YOLDA TIR DEVRİLDİ
İSTANBUL-PENDİK'TE BUZLANAN YOLDA TIR DEVRİLDİ

YORUMLAR
500
Pendik'te kontrolünü kaybeden araç kaza yaptı Pendik'te kontrolünü kaybeden araç kaza yaptı İSTANBUL-SARIYER'DE İETT OTOBÜSLERİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI İSTANBUL-SARIYER'DE İETT OTOBÜSLERİNİN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA; 4 YARALI

Pendik, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-PENDİK'TE BUZLANAN YOLDA TIR DEVRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Galatasaray olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'da mahsur kaldı!
11:23 Almanya'da Belarus ve Rusların hastanedeki işlemlerinin ertelenmesi istendi, hasta olarak kabul edilmiyorlar
11:19 Yeni günde de yükselişine devam eden dolar 14,95 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 Cem Yılmaz'dan, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Öyle bir şey vardı çok tutmuştu
11:02 11 Mart 2022 Cuma gününde altının gram fiyatı 958 lira seviyesinden işlem görüyor
10:56 Rusya-Ukrayna savaşının sonuna dair korkutan 5 senaryo: Putin mi düşer, Zelenski mi? NATO-Rusya savaşı başlar mı? Barış ihtimali ne?
10:50 İspanyol basını Galatasaraylı iki futbolcuyu öve öve bitiremedi!
10:32 Aman dikkat! Şimdiye kadar yağan hiçbir şey: İstanbul'a esas kar, yarın akşam geliyor!
10:08 Ukraynalılar kent savaşına hazırlanıyor! Kiev'in etrafı hendeklerle sarılıyor, hidrolik savaş da başladı
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini arttırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 11:32:40. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-PENDİK'TE BUZLANAN YOLDA TIR DEVRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement