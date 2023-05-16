Pendik'te bir okulun önündeki çöpte çok sayıda kesilmiş kimlik bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te bir okulun önündeki çöpte çok sayıda kesilmiş kimlik bulundu

17.05.2023 00:03

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir okulun önündeki çöpte çok sayıda kesilmiş kimlik bulundu. Olayı anlatan mahalle muhtarı Sabri Önal, kimlikleri atanın eczacı olduğunu ifade ederken "Saat 07.30 civarı emniyetten beni aradılar. Okulun arka bahçesindeki sokakta kimlikler bulunduğunu söylediler. Eczacı kimliklerin 3, 4 senelik olduğunu ve yırtıp attığını itiraf ediyor" dedi.

İstanbul'un Pendik ilçesi Ara Sokak'ta meydana gelen olayda, bir eczacının çöpe attığı karton kutu içinde bir sürü kesik kimlik olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Ekiplerin incelediği kamera görüntülerindeki kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"FAZLA BÜYÜTÜLECEK BİR DURUM YOK"

Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı Sabri Önal, "Saat 07.30 civarı emniyetten beni aradılar. Okulun arka bahçesindeki sokakta kimlikler bulunduğunu söylediler. Ben de mülki idare amiri olarak geldim ve emniyetle beraber inceleme yaptık. Eczacı karton kutusunu çöpe attığını kendisi itiraf ediyor. Kağıt toplayıcıları da çöpleri alırken birden etrafa saçılıyor. O arada geçen öğrenciler merak edip kimliklere bakıyor. Buradaki halk da basını aramış. Emniyet gelip tespit etti. Şu anda herhangi bir sorun yok. Eczacı kimliklerin 3, 4 senelik olduğunu ve yırtıp attığını itiraf ediyor. Fazla büyütülecek bir durum da yok." dedi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul'un Pendik İlçesinde bir çöp kutusunda bulunan yırtık kimlik görüntülerinin, 14 Mayıs'taki seçimle ilişkilendirilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler yapılmış, seçimle herhangi bir ilişkisi bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Pendik'te bir okulun yanındaki çöpte çok sayıda kesilmiş kimlik bulundu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İstanbul, Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te bir okulun önündeki çöpte çok sayıda kesilmiş kimlik bulundu - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Seçimin faturasının kesildiği Onursal Adıgüzel'e Engin Özkoç'tan destek: Adam gibi adamdır
00:45 Seçimin faturası ona kesilmişti! Engin Özkoç, Onursal Adıgüzel'e sahip çıktı: Adam gibi adamdır
00:41 Seçimin ardından Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na sert çıkış: Hiç oy almadan 10 vekil kazandı
00:38 Hakkında öldü deniyordu, Orhan Gencebay'dan açıklama geldi: Şükürler olsun, gayet iyiyiz
00:37 Öldüğü iddia edilen Orhan Gencebay'dan açıklama geldi: Şükürler olsun, gayet iyiyiz
00:30 Seçimin ardından Tanju Özcan'dan Ahmet Davutoğlu'na zehir zemberek sözler: Hiç oy almadan 10 vekil kazandı
00:03 Millet İttifakı 2. tur toplantısı aldı! 6 lider CHP Genel Merkezi'nde
00:00 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde
23:51 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalde
23:49 Millet İttifakı'nda 2. tur toplantısı! 6 lider CHP Genel Merkezi'nde toplanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2023 03:33:00. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te bir okulun önündeki çöpte çok sayıda kesilmiş kimlik bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement