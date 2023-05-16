Pendik'te bir okulun önündeki çöpte çok sayıda kesilmiş kimlik bulundu

İstanbul'un Pendik ilçesi Ara Sokak'ta meydana gelen olayda, bir eczacının çöpe attığı karton kutu içinde bir sürü kesik kimlik olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Ekiplerin incelediği kamera görüntülerindeki kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"FAZLA BÜYÜTÜLECEK BİR DURUM YOK"

Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı Sabri Önal, "Saat 07.30 civarı emniyetten beni aradılar. Okulun arka bahçesindeki sokakta kimlikler bulunduğunu söylediler. Ben de mülki idare amiri olarak geldim ve emniyetle beraber inceleme yaptık. Eczacı karton kutusunu çöpe attığını kendisi itiraf ediyor. Kağıt toplayıcıları da çöpleri alırken birden etrafa saçılıyor. O arada geçen öğrenciler merak edip kimliklere bakıyor. Buradaki halk da basını aramış. Emniyet gelip tespit etti. Şu anda herhangi bir sorun yok. Eczacı kimliklerin 3, 4 senelik olduğunu ve yırtıp attığını itiraf ediyor. Fazla büyütülecek bir durum da yok." dedi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul'un Pendik İlçesinde bir çöp kutusunda bulunan yırtık kimlik görüntülerinin, 14 Mayıs'taki seçimle ilişkilendirilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler yapılmış, seçimle herhangi bir ilişkisi bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.