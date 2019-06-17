İSTANBUL- PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
1 saat önce
PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ(Kadının fotoğrafı)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:13 Kaynak: DHA
İSTANBUL- PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ(Kadının fotoğrafı)
(Tür: İstanbul
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