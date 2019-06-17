Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
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İSTANBUL- PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

1 saat önce

PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ(Kadının fotoğrafı)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ(Kadının fotoğrafı)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:13 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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