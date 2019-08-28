Son Dakika Haberleri: İstanbul-pendik'te drone ile trafik denetimi
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İstanbul-pendik'te drone ile trafik denetimi

1 saat önce

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik'te trafik denetimi yapıldı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik'te trafik denetimi yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Kurtköy TEM otoyolunda sürücülere 'Emniyet Kemeri', 'Şerit İhlali' ve 'Cep Telefonu'yla konuşanlara yönelik saat 09.30 ile 10.30 saatlerinde denetimler yapıldı. Drone da kullanılarak yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 24 araç sürücüsüne toplam 2 bin 808 lira ceza yazıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:15 Kaynak: DHA
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