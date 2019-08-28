İstanbul-pendik'te drone ile trafik denetimi
1 saat önce
EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik'te trafik denetimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:15 Kaynak: DHA
EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Pendik
'te trafik denetimi yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Kurtköy
TEM otoyolunda sürücülere 'Emniyet Kemeri', 'Şerit İhlali' ve 'Cep Telefonu'yla konuşanlara yönelik saat 09.30 ile 10.30 saatlerinde denetimler yapıldı. Drone da kullanılarak yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 24 araç sürücüsüne toplam 2 bin 808 lira ceza yazıldı.
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