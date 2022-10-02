Kurtköy - Pendik Bağlantı Yolu'nda dün saat 17.00 sıralarında ilerleyen 6 araçlık düğün konvoyu, aralarında makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Daha sonra konvoy TEM Otoyolu 'na çıkarak Kadıköy istikametinde ilerlemeye başladı. Konvoydaki araçlar yavaşlayarak yan yana dizilip TEM' deki trafiği de tehlikeye attı. Konvoyun trafikteki tehlikeli hareketleri başka bir sürücünün cep telefonu tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pendik'te düğün konvoyunda makas atıp, yolu kapattılar - Son Dakika

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