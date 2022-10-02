Pendik'te düğün konvoyunda makas atıp, yolu kapattılar - Son Dakika
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Pendik'te düğün konvoyunda makas atıp, yolu kapattılar

02.10.2022 09:56
Pendik'te düğün konvoyunda makas atıp, yolu kapattılar

PENDİK, Kurtköy'de 6 araçtan oluşan düğün konvoyu makas atıp, yoldaki araçların geçişini engelledi.

PENDİK, Kurtköy'de 6 araçtan oluşan düğün konvoyu makas atıp, yoldaki araçların geçişini engelledi. Konvoyun trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kurtköy - Pendik Bağlantı Yolu'nda dün saat 17.00 sıralarında ilerleyen 6 araçlık düğün konvoyu, aralarında makas atarak trafiği tehlikeye soktu. Daha sonra konvoy TEM Otoyolu'na çıkarak Kadıköy istikametinde ilerlemeye başladı. Konvoydaki araçlar yavaşlayarak yan yana dizilip TEM' deki trafiği de tehlikeye attı. Konvoyun trafikteki tehlikeli hareketleri başka bir sürücünün cep telefonu tarafından görüntülendi.


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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te düğün konvoyunda makas atıp, yolu kapattılar - Son Dakika

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