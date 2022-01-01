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İSTANBUL-PENDİK'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika

İSTANBUL-PENDİK'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 YARALI

01.01.2022 21:05
İSTANBUL-PENDİK'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 YARALI

PENDİK' te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çarparak devrildi.

PENDİK' te yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 19.20 sıralarında Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İmdat Güzelbey yönetimindeki 34 ACL 321 plakalı hafif ticari araç, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen araç içerisindeki sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - İstanbul

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İstanbul, Tragger, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-PENDİK'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-PENDİK'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 YARALI - Son Dakika
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