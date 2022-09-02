Seçim gecesini ilk kez böyle anlattı: Bunları söyleseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı

Tosuncuk "Onları idam edin" diye bağıran kişiye bakın nasıl yanıt verdi

Emekli astsubay ile hemşire ormanda ölü bulundu! Ortada vahim bir iddia var

Kazada, otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Tragger, Pendik, Selçuk, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pendik'te iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.