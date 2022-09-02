Pendik'te iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

02.09.2022 15:16

İstanbul Pendik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İstanbul Pendik'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kavakpınar Mahallesi Kemer Caddesi'nde seyir halindeki Selçuk K. idaresindeki 55 AHH 66 plakalı hafif ticari araç, Seçkin Sokak'tan çıkış yapan Murat K'nin kullandığı 34 KL 7681 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Tragger, Pendik, Selçuk, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pendik'te iki aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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