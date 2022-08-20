Her iki araçta hasara yol açan kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA

Tragger, Pendik, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pendik'te araca çarptıktan sonra refüje çıkan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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