Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluşurken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA

Muhammed Salih, Pendik, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pendik'te kaza sonrası devrilen kamyon trafikte aksamaya neden oldu - Son Dakika

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