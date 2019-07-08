Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 3
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İSTANBUL-PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 3

1 saat önce

PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 3 (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL-PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 3 (aktüel görüntü)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL-PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 3
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:29 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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