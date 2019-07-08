İSTANBUL-PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 3
1 saat önce
PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 3 (aktüel görüntü)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:29 Kaynak: DHA
İSTANBUL-PENDİK'TE HAMİLE KADININ BULUNDUĞU ARACA SALDIRANLAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ 3 (aktüel görüntü)
(Tür: İstanbul
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