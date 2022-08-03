Görüntülerde, bir kadın yolcunun araçtan inmesinin ardından İETT otobüsünün minibüse çarpmasıyla ayaktaki bir kişinin yere düştüğü, korku ve şaşkınlık yaşayan diğer yolcuların ise dağılan eşyasını toplayarak araçtan indiği görülüyor.

Kaynak: AA

Tragger, Pendik, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı - Son Dakika

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