Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı

03.08.2022 16:59
Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı

İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı an, araç kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı an, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, aynı yönde ilerlerken yolcu indirmek için duran minibüse çarptı.

Her iki araçta hasara yol açan kaza anı, minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir kadın yolcunun araçtan inmesinin ardından İETT otobüsünün minibüse çarpmasıyla ayaktaki bir kişinin yere düştüğü, korku ve şaşkınlık yaşayan diğer yolcuların ise dağılan eşyasını toplayarak araçtan indiği görülüyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı - Son Dakika
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