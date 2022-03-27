İSTANBUL-PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI

27.03.2022 08:45

PENDİK kontrolden çıkan bir otomobil, karşı şeritten gelen otomobile çarptı.

PENDİK kontrolden çıkan bir otomobil, karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Adnan Kahveci Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Öznur Bilgiç idaresindeki 34 BB 5608 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 RE 0487 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Öznur Bilgiç, sürücü kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Öznur Bilgiç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Bilgiç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Araçlardan yola saçılan parçalar yol bakım ekipleri tarafından temizlendi. Kaza sırasında diğer otomobilde bulunan bir yolcu, "Karşı şeritten zikzak çizerek geldi. Sağa sola gittikten sonra bir anda önümüze kırdı" şeklinde olay yerindeki trafik ekiplerine bilgi verdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI
İSTANBUL-PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI
İSTANBUL-PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI

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Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 1 YARALI - Son Dakika


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