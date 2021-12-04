PENDİK'de 5 katlı binanın girişinde bulunan motosiklet ve yedek parça satışı yapan iş yerinde yangın çıktı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Binanın girişinde bulunan motosiklet ve yedek parça satan iş yerinde başlayan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Üst katlarda oturanlara büyük korku yaşarken, kendi imkanlarıyla binayı terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

"YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİN KLİMA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Yangın çıktığı binada oturan Recep Atabay "Sabah saat 05.00 sıralarında dumanlara uyandık. Lavaboya kalkmıştım. Dışarı baktık ki dumanlar çıkıyor. İtfaiye ekiplerin müdahalesini gördük. Bizim haberimiz yoktu. Binadaki oturanları ben kaldırdım. Hepimiz aşağı indik. Burası motosikleti satışı yapan bir yer. İki senedir burada iş yapmakta. Yangının çıkış nedeni klima olduğunu söylediler' dedi. Üst katlarda oturan bir vatandaş 'Korktuk işte dışarıya çıktık. Çocuklarım olunca iyice korktum. Önlem amaçlı aşağı indik. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Ben üst katta oturduğum için pek etkilenmedim sadece çok fazla duman vardı" diye konuştu. İtfaiye ve polis ekiplerin yangını çıkış nedeni araştırıyor.