Üye Girişi
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika

Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI

04.12.2021 09:01

Son dakika gelişmesine göre PENDİK'de 5 katlı binanın girişinde bulunan motosiklet ve yedek parça satışı yapan iş yerinde yangın çıktı.

PENDİK'de 5 katlı binanın girişinde bulunan motosiklet ve yedek parça satışı yapan iş yerinde yangın çıktı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Çınardere Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında çıktı. Binanın girişinde bulunan motosiklet ve yedek parça satan iş yerinde başlayan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Üst katlarda oturanlara büyük korku yaşarken, kendi imkanlarıyla binayı terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

"YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİN KLİMA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Yangın çıktığı binada oturan Recep Atabay "Sabah saat 05.00 sıralarında dumanlara uyandık. Lavaboya kalkmıştım. Dışarı baktık ki dumanlar çıkıyor. İtfaiye ekiplerin müdahalesini gördük. Bizim haberimiz yoktu. Binadaki oturanları ben kaldırdım. Hepimiz aşağı indik. Burası motosikleti satışı yapan bir yer. İki senedir burada iş yapmakta. Yangının çıkış nedeni klima olduğunu söylediler' dedi. Üst katlarda oturan bir vatandaş 'Korktuk işte dışarıya çıktık. Çocuklarım olunca iyice korktum. Önlem amaçlı aşağı indik. Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Ben üst katta oturduğum için pek etkilenmedim sadece çok fazla duman vardı" diye konuştu. İtfaiye ve polis ekiplerin yangını çıkış nedeni araştırıyor.

Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI
Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor! 10:20 İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor!
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! 10:12 Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan 08:52 Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi 16:37 Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı 16:17 Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! 15:09 Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!

Son Dakika Haberleri
10:20 Zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitmiyor! Hamile ama bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor!
10:19 İkinci el aracını 9 yıl önce satmıştı! Alacaklısının hala altınları bozdurup parasını ödemesini bekliyor!
10:17 CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de!
10:12 Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!
10:09 Bursasporlu futbolcudan suç duyurusu: Alıkonuldum, alacaklarımdan vazgeçmem istendi!
09:58 Beşiktaş'a gol atan Umut Bozok'un geçmişte yaptığı 'Galatasaray' paylaşımına tepki yağıyor
09:55 Kasımpaşa-Beşiktaş maçı sonrası Rıdvan Dilmen: Rezalet! Futbolun haline bakın ya!
09:50 Trabzonspor'un gözü yeni bir rekorda! Rakip Adana Demirspor
09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!
09:46 Sevilay Yılman ile Nagehan Alçı canlı yayında tartıştı! Kim kimin lafını böldü kavgası!
Zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitmiyor! Hamile ama bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor! Zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitmiyor! Hamile ama bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor!         
10:21
CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de! CHP sahaya çıkıyor! İlk miting bugün Mersin'de!         
10:18
Bursasporlu futbolcudan suç duyurusu: Alıkonuldum, alacaklarımdan vazgeçmem istendi! Bursasporlu futbolcudan suç duyurusu: Alıkonuldum, alacaklarımdan vazgeçmem istendi!         
10:10
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47         
12:03
4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı 4 yıldır kayıptı, iskeleti denizde telle aküye bağlı bulundu! En yakın arkadaşı tutuklandı         
11:44
Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 10:28:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İSTANBUL-PENDİK'TE İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement