Son Dakika Haberleri: İstanbul- Pendik'te Kamyonet Devrildi; 1 Yaralı

İstanbul- Pendik'te Kamyonet Devrildi; 1 Yaralı

6 saat önce

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi.

Pendik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Orhanlı Gişeler yönüne giden bağlantı yolunda meydana geldi. Gökhan Önek'in yönetimindeki 34 GBA 56 plakalı kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Sürücü Önek araçta sıkıştı. Kazayı görenler durumu itfaiye ve ambulans ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Marmara Üniversitesi Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:49 Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen, Pendik, Güncel
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