Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

24.08.2022 16:08

İstanbul Pendik'te karşı şeride geçerek başka bir araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Pendik'te karşı şeride geçerek başka bir araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yenişehir Mahallesi Dedepaşa Caddesi'nde Yasin Taha K'nin kullandığı 16 LS 846 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölünmüş yolda karşı şeride geçti.

Karşı yönden gelen İbrahim Halil Y. idaresindeki 34 DNY 049 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yenişehir, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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