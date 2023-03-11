İSTANBUL-PENDİK'TE LODOS OYUN PARKINDAKİ ŞİŞME KAYKAYI DEVİRDİ: 3 ÇOCUK YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-PENDİK'TE LODOS OYUN PARKINDAKİ ŞİŞME KAYKAYI DEVİRDİ: 3 ÇOCUK YARALI

11.03.2023 16:04

PENDİK'te Ardahan Tanıtım Günleri'nin yapıldığı alanda şişme oyun parkındaki kaykay ile bazı stantlar şiddetli lodos nedeniyle devrildi.

PENDİK'te Ardahan Tanıtım Günleri'nin yapıldığı alanda şişme oyun parkındaki kaykay ile bazı stantlar şiddetli lodos nedeniyle devrildi. Kaykay üzerindeki 3 çocuk yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kurtköy Mahallesi'nde Ardahan Tanıtım Günleri için kurulan alanda meydana geldi. Çocuklar için alan içerisine kurulan şişme oyun parkındaki kaykayın halatları lodos nedeniyle yerlerinden koptu. Şişme kaykay rüzgarın da etkisiyle ters dönerek devrildi. 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı çocukları bulunduğu yerden alarak ambulansa teslim etti. Hastaneye kaldırılan 3 çocuğun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alanda kurulan bazı tanıtım stantları da lodos nedeniyle devrildiği görüldü.

Tanıtım günleri için alanda standı bulunan Talha Keskin, "Yağmur ve lodos başlayınca, arka tarafta çocuklar için kurulan bölüm vardı. Oyun alanı havalandı. Kaykayın üzerindeki çocuklarda düştü. 3 çocuk yaralandı. Ambulans geldi. Çocukları hastaneye götürdü" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İSTANBUL-PENDİK'TE LODOS OYUN PARKINDAKİ ŞİŞME KAYKAYI DEVİRDİ: 3 ÇOCUK YARALI İSTANBUL-PENDİK'TE LODOS OYUN PARKINDAKİ ŞİŞME KAYKAYI DEVİRDİ: 3 ÇOCUK YARALI Günlerdir kızlarından haber alamayan aile, gelen telefonla bir kez daha yıkıldı: 200 bin TL teklif ediyorlar Günlerdir kızlarından haber alamayan aile, gelen telefonla bir kez daha yıkıldı: 200 bin TL teklif ediyorlar Pendik'te fırtınanın devirdiği kaydıraktaki 3 çocuk yaralandı Pendik'te fırtınanın devirdiği kaydıraktaki 3 çocuk yaralandı

Ardahan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-PENDİK'TE LODOS OYUN PARKINDAKİ ŞİŞME KAYKAYI DEVİRDİ: 3 ÇOCUK YARALI - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Derbide zafer Fenerbahçe'nin! Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a set vermedi
16:04 Yer: Tekirdağ! 7 aylık hamile kadın başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
15:49 Galatasaray, Arsenal'in istediği Sacha Boey için kapıyı 20 milyon eurodan açacak
15:35 Çiçeği burnunda çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı, kuzey ışıklarına gitti
15:31 HÜDA PAR, seçimlerde Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleme kararı aldı
15:24 Kerem Kınık'tan "Kızılay'a kan bile vermem" diyen Karamollaoğlu'na yanıt: İhtiyacınız olursa biz hazırız
15:06 Yıldız futbolcular, sevgililerinden izin alamıyor! Dil hocasının güzelliği başına dert oldu
14:15 Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kacır: Bu hafta Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak
14:52 "Hazine yardımından vazgeçmeye hazırız" diyen Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi: Bu karar gafilliktir
14:37 Aslan rekor için sahada! İşte Galatasaray-Kasımpaşa maçında muhtemel 11'ler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2023 16:26:55. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-PENDİK'TE LODOS OYUN PARKINDAKİ ŞİŞME KAYKAYI DEVİRDİ: 3 ÇOCUK YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement