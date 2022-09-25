Son dakika haber... İSTANBUL-PENDİK'TE MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ALİCAN ALTUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... İSTANBUL-PENDİK'TE MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ALİCAN ALTUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

25.09.2022 15:37

Son dakika gündem haberine göre PENDİK'te önceki gece geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Alican Altun son yolculuğuna uğurlandı.

PENDİK'te önceki gece geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Alican Altun son yolculuğuna uğurlandı.

Pendik Çınar Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde önceki gece motosikletiyle kaza yapan 22 yaşındaki Alican Altun, hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Alican Altun için bugün Çınardere Yayla Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Altun'un yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Ömer Altun taziyeleri kabul etti. Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Altun'un cenazesi defnedilmek üzere Kurtköy Mezarlığı'na götürüldü.

YORUMLAR
500
SRİ LANKA FAHRİ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA OLAYLI TAHLİYE SRİ LANKA FAHRİ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA OLAYLI TAHLİYE TBMM BAŞKANI ŞENTOP BİZİM MUHATABIMIZ KUKLALAR DEĞİL TBMM BAŞKANI ŞENTOP BİZİM MUHATABIMIZ KUKLALAR DEĞİL
Kaynak: DHA

Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... İSTANBUL-PENDİK'TE MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ALİCAN ALTUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara kritik çağrı: Sizleri düşük faizle yatırıma davet ediyorum
16:04 "Komet" adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında hayatını kaybetti
15:55 Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu
15:48 Mustafa Sarıgül'ün azarladığı başkan TDP'den istifa edip AK Parti'ye geçti
15:12 Serdar Ortaç ihanete uğradığını öğrendiği anları anlattı: Okuyunca aldatılmadan daha beter duygu yaşadım
15:11 Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplanıyor! İşte masaya gelecek 3 önemli konu...
15:06 2. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf paylaşıldı! İngilizler ziyareti paralı yaptı
14:51 Ortaköy'de bulunan gece kulübündeki dayağın ayrıntıları ortaya çıktı! Feci şekilde dövülenlerin yakınları silahla saldırdı
14:30 İşte Bakan Bilgin'in "Çözüm aşamasına geldik" dediği EYT düzenlemesiyle emekliliği hak edenler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 16:32:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... İSTANBUL-PENDİK'TE MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ALİCAN ALTUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement