Pendik Çınar Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde önceki gece motosikletiyle kaza yapan 22 yaşındaki Alican Altun, hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Alican Altun için bugün Çınardere Yayla Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Altun'un yakınları ve sevenleri katıldı. Baba Ömer Altun taziyeleri kabul etti. Öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Altun'un cenazesi defnedilmek üzere Kurtköy Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA

Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... İSTANBUL-PENDİK'TE MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ALİCAN ALTUN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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