Pendik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Fatih Tamdoğan:

Aynı yerde bu kaçıncı kaza. 3 ay önce bende aynı şekilde orada bariyerlere çarptım. Benden sonra oradan aşağı yola harfiyat kamyonu uçtu. Geçenlerde yine aynı şekilde başka bir araç bariyerlerden refüje düştü. Orası resmen ölüm virajı. Viraj çok keskin olduğu için yağmurlu havalarda ve kış sezonunda resmen buz pateni salonuna dönüyor. Yetkililerin acil önlem alması gerekiyor. Kimsenin canı yanmadan rica ediyoruz. Ya virajı , yolu genişletin yada sıralı kasis yapınız.