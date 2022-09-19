Pendik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Pendik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

19.09.2022 14:20

İstanbul Pendik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

İstanbul Pendik'te otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Temur idaresindeki 34 GH 2374 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde virajı alırken kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Temur'u çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza yerine gelen sürücünün annesini çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik, otomobilin çekilmesiyle normale döndü.

YORUMLAR (1)
  • Fatih Tamdoğan: Aynı yerde bu kaçıncı kaza. 3 ay önce bende aynı şekilde orada bariyerlere çarptım. Benden sonra oradan aşağı yola harfiyat kamyonu uçtu. Geçenlerde yine aynı şekilde başka bir araç bariyerlerden refüje düştü. Orası resmen ölüm virajı. Viraj çok keskin olduğu için yağmurlu havalarda ve kış sezonunda resmen buz pateni salonuna dönüyor. Yetkililerin acil önlem alması gerekiyor. Kimsenin canı yanmadan rica ediyoruz. Ya virajı , yolu genişletin yada sıralı kasis yapınız. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kaynak: AA

Mimar Sinan Caddesi, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pendik'te bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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