Kaza, saat 14.45 sıralarında D-100 Karayolu Kaynarca mevkii İstanbul istikameti yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Otoparktan aracını geri geri çıkarmaya çalışan B.A isimli kadın, önce demir çitlere çarptı ardından D-100 Karayolu yan yol üzerinde bulunan bariyerlerin üzerine çıktı. Kaza sırasında kaldırımda bulunan kişi çitlerin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PENDİK'TE OTOMOBİLİYLE BARİYERE ÇIKTI - Son Dakika

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