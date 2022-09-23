Pendik D-100 Karayolu Tavşantepe mevkinde saat 15.00 sıralarında Engin Şah Gültekin yönetimindeki 77 AAB 957 plakalı hafif ticari araç, Kartal istikametinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Emniyet şeridinde durdurarak araçtan inen sürücü yara almadan kurtulurken, alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerin olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Araç yangını nedeniyle D-100 Karayolu Kartal istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Sürücü Engin Şah Gültekin "Seyir halindeyken araç yandı. Daha yeni almıştık. Araçta hararet de yoktu. Trafikte ilerlerken bir anda yanmaya başladı. Bende bir şey yok" dedi.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Tragger, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-PENDİK'TE SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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